“المؤشر” يتراجع للأسبوع الثاني فاقداً “1.66%”

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي بضغط من عمليات البيع ليستقر المؤشر دون مستوى 11 ألف نقطة للجلسة الثامنة، وأصبح المؤشر على بعد 100 نقطة ليفقد مكاسبه التي حققها منذ مطلع العام الجاري.
وأنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي متراجعاً إلى مستوى 10586.22 نقطة في مقابل 10764.85 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بخسارة قدرها 178.63 نقطة، نسبتها 1.66 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 108 نقاط نسبتها 1.03 %.
وشهد أداء السوق الأسبوع الماضي تحسناً طفيفاً في معدلات الأداء، بعد ارتفاع السيولة المتداولة بنسبة 8.4 % إلى 27 بليون ريال، في مقابل 25 بليوناً للأسبوع السابق، وصعدت كمية الأسهم المتداولة 24 في المئة إلى 1.2 بليون سهم، في مقابل 955 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 15 % إلى 2.4 مليون صفقة في مقابل 1.93 مليون، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 531 سهماً بزيادة 8 %.
وخلال جلسات الأسبوع الماضي جرى التداول بأسهم 230 شركة بعد إدراج وتداول سهم أديس، تراجعت أسعار أسهم 209 شركات منها، بينما ارتفعت أسهم 19 شركة واستقر سهم أسمنت السعودية عند 51.90 ريال من تداول 457 ألف سهم، واستقر سهم الباحة عند 0.14 ريال من تداول 129 مليون سهم، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11 تريليون ريال بزيادة 7.1 بليون نسبتها 0.07%.
وبخلاف سهم أديس الذي ارتفع سعره الأسبوع الماضي 34 % إلى 18.08 ريال من تداول 173 مليون سهم، جاءت نسب الصعود لبقية الأسهم دون 7 في المئة، تصدرها سهم معادن المرتفع 6.60 % إلى 40.40 ريال، تلاه سهم جرير بزيادة 5.35 %، ثم سهم إكسترا المرتفع 3.85 % إلى 14.96 ريال.
وفي الجهة المقابلة سجلت أسهم 4 شركات خسائر تخطت الـ 14 %، أكبرها خسارة سهم الصقر للتأمين بنسبة 17.05 % هبوطاً إلى 19.46 ريال، تلاه سهم الإنماء طوكيو مارين المتراجع 15 % إلى 12.94 ريال، تبعه سهم أسيج الهابط 14.75 % إلى 11.56 ريال، ثم سهم عناية بخسارة 14.09 % إلى 11.22 ريال من تداول 4.2 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
أما عن أداء القطاعات، فنجد استحواذ قطاع الطاقة على 20 % من سيولة السوق؛ ما يعادل 5.52 بليون ريال، جاءت من تداول 241 مليون سهم، تلاه قطاع المصارف بسيولة متداولة بلغت 4.8 بليون ريال نسبتها 18 في المئة، تبعه قطاع المواد الأساسية بسيولة 4 بلايين نسبتها 15 %.
وحققت السوق الموازية الأسبوع الماضي تراجعاً في معدلات الأداء، كما هبط مؤشرها (نمو حد أعلى) بنسبة 0.89 في المئة تعادل 200 نقطة، هبوطاً إلى 22132 نقطة، في مقابل 22332 نقطة نهاية الأسبوع السابق، فيما تراجعت السيولة المتداولة 46% إلى 111 مليون ريال، وهبطت الكمية المتداولة 52 % إلى 6 ملايين سهم.