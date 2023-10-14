“23 شركة” تتنافس على الطبّ “الاتصالي”

اجتازت 23 شركة مرحلة التأهيل المسبق، للمنافسة على تنفيذ مشروع “الطب الاتصالي”، الذي يهدف لخدمة مجموعة من وحدات العناية المركزة التابعة لوزارة الصحة “عن بُعْد”.
وبحسب وثيقة المشروع، تتطلع وزارة الصحة إلى تطبيق وتطوير وتشغيل خدمات وحدات العناية المركزة عن بُعد في خمس مناطق، ما سيسهم في تغطية نقص الأطباء والاستشاريين وطاقم التمريض المتخصص للعناية المركزة، وتأمين العلاج والتشخيص بشكل سريع وفعال، ما ينعكس إيجاباً على خفض معدلات الوفاة بالعناية المركزة.
ويخدم المشروع، التجمع الصحي الواحد بالمنطقة، أو التواصل بين التجمعات الصحية أو بين المناطق، ويسهم في تنظيم وإدارة الوثائق بشكل إلكتروني بين وحدات العناية المركزة، وتحويل بياناتها وفهرستها في أنظمة حاسوبية مخصصة، ما يسهل البحث عنها واسترجاعها بيسر وسهولة داخل المنطقة أو في المناطق الأخرى، أو بين وحدات العناية المركزة ومركز القيادة والتحكم. وفق “أخبار 24”.