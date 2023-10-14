“16.8 ألف” مخالف بقبضة الأمن بـ”أسبوع”

تمكنت فرق الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الداخلية من ضبط نحو 16.8 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وقالت الوزارة إنه تم ضبط 10 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 4.5 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، وألفي مخالف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 709 أشخاص، 63% منهم يمنيو الجنسية، 34% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 86 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 19 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة إلى نحو 46 ألف وافد مخالف. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة نحو 40 ألفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وأكثر من 1.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 9 آلاف مخالف.