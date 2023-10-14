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رياضة > رونالدو يحتفل بتأهل البرتغال ليورو 2024
14/10/2023   3:46 م

رونالدو يحتفل بتأهل البرتغال ليورو 2024

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احتفل لاعب النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتأهل منتخب بلاده إلى بطولة الأمم الأوروبية 2024، بعد الفوز على سلوفاكيا، بعدما سجل ثنائية في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2.

وقبل المباراة رفعت الجماهير البرتغالية لافتة ضخمة تحمل عبارة (CR 200)؛ احتفالاً بتخطي رونالدو حاجز الـ 200 مباراة بقميص البرتغال.

ونشر رونالدو، عبر حسابه على “فيسبوك”، صوراً من المباراة، وكتب عليها: “نحن في يورو 2024! سعيد جداً بمساعدة البرتغال في الوصول إلى النهائيات مرة أخرى، في بطولة رائعة”. وفق “سبورت 24”.

وأضاف: “شكر خاص للاتحاد البرتغالي لكرة القدم والجماهير الحاضرة في الملعب على هذا التكريم الجميل!”

رونالدو يحتفل بتأهل البرتغال ليورو 2024

رياضة
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