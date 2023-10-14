“ليف جولف” تُفتتح بـ”العرضة السعودية”

انطلقت اليوم الجمعة، منافسات بطولة ليف جولف جدة “LIV Golf Jeddah” المقدمة من روشن، التي يحتضنها ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة 48 لاعبًا من نخبة الأسماء العالمية في رياضة الجولف.
وافتتحت منافسات البطولة التي تستمر حتى 15 أكتوبر 2023 الجاري، بالعرضة السعودية، حيث تُعَدّ البطولة الحدث الثالث عشر ضمن روزنامة بطولات ليف جولف لهذا العام، كما تشهد المنافسات تنافسًا قويًا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد، إضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل.
ونجح الأسترالي مارك ليشمان في انتزاع صدارة منافسات الأفراد بعد ختام اليوم الأول، حيث استطاع لاعب فريق ريبر أن يسجل 5 ضربات تحت المعدل منحته الصدارة أمام كل من الثلاثي الأمريكي داستن جونسون قائد فريق فور أيسز، وهارولد فارنر لاعب فريق رينج غوتس، وبروكس كيبكا – حامل اللقب – قائد فريق سماش، الذين تشاركوا مركز الوصافة بتسجيلهم 4 ضربات تحت المعدل. وجاء خلفهم في المركز الثالث كل من الأمريكي تشارلز هاول لاعب فريق كرشرز، والجنوب أفريقي لوي أوسثويزن لاعب فريق ستنجر، والإنجليزي ريتشارد بلاند لاعب فريق كليكس بتسجيلهم 3 ضربات تحت المعدل.
وفي جانب منافسات الفرق، تشارك فريقي ريبر (بقيادة الأسترالي كاميرون سميث، وإلى جانبه مواطنوه مارك ليشمان متصدر ترتيب منافسات الأفراد، ومات جونز، وجيدايه مورغان) وكرشرز (بقيادة الأمريكي برايسون ديشامبو، وإلى جانبه مواطنه تشارلز هاول، والإنجليزي بول كايسي، والهندي أنيربان لاهيري) صدارة الترتيب بمجموع نتائج بلغ 6 ضربات تحت المعدل لكل فريق. وفق “سبورت 24”.
متقدمين بفارق ضربة واحدة على أصحاب الوصافة فريقي فايربولز (بقيادة الإسباني سيرجيو جارسيا، ومعه كل من مواطنه يوجينيو شاكارا، والمكسيكيان أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز)، وفور أيسز – متصدر الترتيب العام لمنافسات الفرق في دوري ليف قولف – (بقيادة الأمريكي داستن جونسون ومعه مواطنوه باتريك ريد، وبيتر يولاين، وبات بيريز).
يُذكر أنه سيتمكن أفضل 24 لاعباً من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف جولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم، في حين ينتقل أصحاب المراكز الأخيرة بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.