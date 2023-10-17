“21 عقوبة” لمنشآت صناعية مخالفة بـ”سبتمبر”

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية 648 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، وأصدرت 21 عقوبة على المُنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.
وأوضحت أن العقوبات تنوعت بين 10 عقوبات للعمل بدون رخصة، و5 عقوبات لعدم الالتزام بشروط الرخصة، و3 عقوبات للقيام بنقل خام واستخدام معدات داخل المحجر، وعقوبتان لعمل خارج حدود الرخصة، وعقوبة واحدة للعمل برخصة منتهية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن المخالفين في منطقة الباحة يشكّـلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 8 عقوبات، تليها منطقة مكة المكرمة بواقع 6 عقوبات، ثم منطقتا الرياض والشرقية بـ 3 عقوبات، ثم منطقة المدينة المنورة بعقوبة واحدة.
وأكّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية، لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع. وفق “أخبار 24”.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدَّر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات.