سمو محافظ الخرج يرعى توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية لغرفة الخرج

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز محافظ الخرج توقيع الغرفة التجارية والصناعية بعدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وبلدية محافظة الخرج، وشركة الاعلان المتخصص وذلك لاقامة منتدى الخرج الصناعي والمقرر( 27 -28 -29) فبراير (2024)م بتظيم غرفة الخرج وشراكة وزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم التطور الذي تشهده الصناعات السعودية تواكباً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وقد وقع الاتفاقية المهندس عبد العزيز الشريف رئيس غرفة الخرج مع كل من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن هلال الطلحي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والمهندس خالد بن عبدالله الزيد رئيس بلدية الخرج والأستاذ عبد القادر بن نايف العضياني رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الخرج والمستشار الإعلامي فتحي بن كريم السوسي رئيس تحرير مجلة الصناعات الوطنية ومدير عام المنتدى الصناعي.
ويسعى المنتدى والمعرض المصاحب له إلى بناء شراكات عالمية ومحلية للارتقاء بالصناعات السعودية، بالإضافة إلى تمكين الاستثمارات الدولية ونقل المعرفة من خلال دخول الشركات الكبرى للسوق السعودي، وعرض محتوى كبير من الانجازات والأبحاث والعلوم والتطبيقات، كما سيتم عرض المراحل المتقدمة لكثير من المشاريع الخاصة بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ونشر الإنجازات والمشروعات الوطنية التي تسهم في أن تكون المملكة مركزاً إقليميا للتصنيع حسب الاستراتيجية الوطنية للصناعة.