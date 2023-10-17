محافظ الدلم يفتتح مهرجان الخضار الثاني ‎يستمر لـ4 أيام بمشاركة أكثر من ٥٠ مزارعاً

يدشن محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد مساء غداً الأربعاء مهرجان الخضار الثاني بالدلم والذي ينظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 18 – 21 اكتوبر بمشاركة أكثر من 50 مزارع وشركة زراعية .
ويوفر المهرجان العديد من الفرص التسويقية وإبراز ما تحظى به المحافظة من ميزه تنافسية في القطاع الزراعي بشكل عام وإنتاج الخضار بشكل خاص ويهدف كذلك للتعريف والتسويق للمنتجات الزراعية وتشجيع المزارعين على زيادة الكفاءة الانتاجية لتحقيق الأمن الغذائي .
وسيشهد المهرجان وجود فعاليات مصاحبه لكافة أفراد الأسرة مثل تواجد مسرح الطفل وركن للقرية التراثية والأسر المنتجة وعربات الفود الترك .