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جديد المحليات > 50 جهة بـ”أغلى بلد”
17/10/2023   10:50 م

50 جهة بـ”أغلى بلد”

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تحتضن الرياض فعالية ومعرض “أغلى بلد”، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في حديقة النخيل الرياضية، وذلك بمشاركة 50 جهة حكومية وخاصة.

وتهدف الفعالية، التي تقام في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الحالي، إلى استكشاف مهارات الابتكار لدى الشـباب في مختلف المجالات، وتعزيز المشاركة المجتمعية والمحافظة على التراث السعودي.

كما تهدف إلى بناء جسور تربط بين الموهوبين والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تطوير الأفكار الإبداعية وتحويلها لأعمال استثمارية وطنية.

وتتضمن فعالية “أغلى بلد”، التي تتيح الدخول مجاناً لجميع الزوار، العديد من الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية والترفيهية في أجنحة متخصصة، بينها قصص النجاح والموهوبين، وعروض مسرحية للأطفال وجميع أفراد الأسرة.

وتقام الفعالية على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص على مدار الأيام الأربعة؛ بهدف تشجيع أبناء وبنات المملكة على الانخراط في الأنشطة والفعاليات المختلفة الرامية إلى رفع جودة الحياة، لكون الفعالية تضم العديد من الأركان التراثية والتعليمية والإلكترونية والترفيهية، كما تستعرض الفرق الشعبية الفلكلورية والفرق الموسيقية نشاطاتها يومياً، إضافة إلى عرض خاص للسيارات الكلاسيكية.

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وفق “أخبار 24”.

50 جهة بـ”أغلى بلد”

جديد المحليات
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