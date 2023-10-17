“ولي العهد” يبحث العلاقات الثنائية مع “ألبير الثاني”

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، الأمير ألبير الثاني أمير إمارة موناكو.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
فيما حضر من جانب موناكو كبير الإداريين العقيد برونو فيليبونات، والرئيس والمؤسس لمنظمة السلام والرياضة جويل يوزو، وقنصل موناكو في لبنان بشارة الخوري. وفق “أخبار 24”.