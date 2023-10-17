“أقل” هامش ربح بـ”الوطنية للإسكان”

بدأت الشركة الوطنية للإسكان NHC، تطبيق نسبة التمويل المخفضة “أقل هامش ربح تمويلي” المقدم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في مختلف مناطق المملكة، بنسبة غير مسبوقة تصل لـ 2.59%، ولفترة محدودة مع مجموعة من البنوك المحلية.
وسيتم تطبيق الحل التمويلي “أقل هامش ربح تمويلي” عن طريق مصرف الراجحي، والبنك الأهلي، وبنك الإنماء.
ويأتي ذلك امتداداً للشراكة الفاعلة مع الجهات التمويلية، والتي تهدف لتوفير حلول تمويلية شاملة ومزايا تنافسية تلائم جميع احتياجات العملاء، وتسهم في تسهيل رحلة تملّك المواطنين للمسكن الأول.
ودعت الشركة الراغبين في الحجز والشراء في مشاريعها بزيارة موقعها الإلكتروني، أو مراكز سكني.
وتتميز مشاريع “الوطنية للإسكان” بتنوعها وتمركزها في مواقع استراتيجية داخل النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة؛ إذ تعمل على تطوير ضواحٍ نوعية بمساحات ضخمة ومجتمعات سكنية وفق أفضل المقاييس العالمية. وفق “أخبار 24”.
وتراعي المشاريع وفرة المسطحات الخضراء وتكاملية المرافق والخدمات وتطبيق أفضل معايير جودة الحياة بسهولة الوصول لجميع الاحتياجات اليومية عبر مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات، وتبنيها أفضل التقنيات الحديثة لخلق مجتمعات سكنية تليق بالأسرة السعودية.