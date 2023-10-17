زيادة “ثانية” للمؤشر تعوض جزءاً من “خسائره السابقة”

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من تحسن الطلب على الأسهم التي ارتفعت أسعارها، وشملت الزيادة في الأسعار معظم الأسهم في كل قطاعات السوق، ليعوض المؤشر جزءاً من خسائره السابقة التي تكبدها خلال الأسابيع السابقة.
وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 10731.40 نقطة في مقابل 10622.12 نقطة أمس، بزيادة 109.28 نقطة نسبتها 1.03 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 253 نقطة، نسبتها 2.41 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2022 البالغة 10478 نقطة.
أما عن الإجماليات، فيتضح ارتفاع ملحوظ في معدلات الأداء لليوم الثاني، حيث ارتفعت الكمية المتداولة 16 % إلى 208 ملايين سهم، في مقابل 179 مليوناً، فيما ارتفعت السيولة المتداولة 4 % إلى 5.2 بليون ريال، في مقابل 5.1 بليون، وصعد عدد الصفقات المنفذة 4.3 % إلى 443 ألف صفقة في مقابل 425 ألفاً، ارتفع معها متوسط الصفقة 11 % إلى 469 سهماً.
ونتيجة تحسن الأسعار أنهت 19 قطاعاً من السوق التعاملات في المنطقة الخضراء، بينما تراجع مؤشر إنتاج الأغذية بنسبة 0.73 %، وفقد مؤشر التأمين 0.05 %، في المقابل سجلت مؤشرات 11 قطاعاً نسب زيادة فوق 1 %، تصدرها مؤشر السلع الرأسمالية المرتفع 2.84 %، تلاه مؤشر المرافق بنسبة 2.50 %، ثم مؤشر الخدمات الاستهلاكية بزيادة 2.10 %، فيما ارتفع مؤشر المصارف 1.39 %، وقفز مؤشر الاتصالات 1.22 %.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 230 شركة، صعدت أسعار أسهم 162 شركة، بينما هبطت أسعار أسهم 59 شركة، واستقرت أسهم 9 شركات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11 تريليون ريال بزيادة قدرها 46 بليوناً بارتفاع 0.42 %.
وتصدر سهم الكثيري الأسهم بزيادة 6.8 % وصولاً إلى 2.67 ريال من تداول 15مليون سهم، تلاه سهم وقت اللياقة المرتفع 5.94 % إلى 146.20 ريال من تداول 360 ألف سهم، في المقابل سجل سهم سايكو أكبر خسارة نسبتها 2.63 % هبوطاً إلى 12.60 ريال، تلاه سهم أسيج الهابط 2.47 % إلى 11.84 ريال. وفق “أخبار 24”.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية نجد مواصلة مؤشرها (نمو حد أعلى) ارتفاعه لليوم الثاني، وبنسبة 0.66 % تعادل 150 نقطة، صعوداً إلى 22777 نقطة، بينما ارتفعت السيولة المتداولة 20 % إلى 23 مليون ريال في مقابل 20 مليوناً، وصعدت الكمية المتداولة إلى 1.4 مليون سهم، بزيادة 5 %، نُفذت من خلال 2870 صفقة بارتفاع 6 %.