رحلة جديدة لـ”موهبة”

تطلق مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” النسخة الرابعة عشرة من البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين “موهبة” وتفتح باب التسجيل برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، وبحضور أمين عام “موهبة” الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع.
ويشارك شركاء “موهبه”، وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم ممثلة في مركز قياس، لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية في مختلف مناطق المملكة.
ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 15 يناير 2024، وسيطبق اختبار القياس حضورياً باللغتين العربية والإنجليزية حسب الاختيار، خلال الفترة من 3 ديسمبر 2023م وحتى 18 يناير 2024م، في جميع مراكز “قياس” بالمملكة، وتُعلن النتائج في الـ 13 من شهر مارس 2024.
وقالت الأمين العام لمؤسسة “موهبة”، إن البرنامج، يمثل نموذجاً رائداً للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين، مؤكدة أن البرنامج انطلق منذ تدشينه عام 2011، على ركيزة الاستثمار في الموهوبين.
وأشارت إلى أن البرنامج الوطني هو أحد مقاييس وأدوات مؤسسة “موهبة” للكشف عن الموهوبين، والتي تم تطويرها بالشراكة مع مركز قياس، إلى جانب مقاييس أخرى للتعرف على الطلبة ذوي القدرات العقلية المتعددة، منها مسابقات موهوب، وكإنجارو موهبة، وبيبراس موهبة للمعلوماتية.
وأوضحت أنه تم تمكين أكثر من نصف مليون طالب وطالبة لأداء المقياس خلال السنوات الماضية، واكتشاف ما يزيد على 186 ألف طالب وطالبة، قُدمت لهم الرعاية من خلال برامج وزارة التعليم ومؤسسة “موهبة”.
ويُعد البرنامج البوابة لمعظم برامج وخدمات موهبة التي تمكّن من يجتازه من الدخول في برامج رعاية الموهوبين التي تقدمها إدارات الموهوبين في وزارة التعليم، إضافة لأكثر من 20 مبادرة مختلفة لرعاية الموهوبين، تقدمها “موهبة” مع شركائها الاستراتيجيين.
وفق “أخبار 24”.