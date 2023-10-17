تحدي “طويق فلاق يارد” السبت

بدأت أكاديمية طويق التسجيل في تحدي “طويق فلاق يارد”، المقرر إقامته السبت المقبل بمدينة الرياض، والذي يعنى بتشجيع ودعم الكوادر الوطنية على الإبداع والابتكار في مجال الأمن السيبراني، والتقنيات الحديثة.
ويهدف التحدي إلى دعم الكوادر التقنية باستخدام أبرز التقنيات الحديثة في مجال الأمن السيبراني عبر منصة فلاق يارد، بأكثر من 12 تحدياً في مجال الأمن السيبراني بجوائز تصل إلى 50 ألف ريال.
ويحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف ريال، والمركز الثاني 15 ألف ريال، والثالث 10 آلاف ريال، وستتأهل الفرق المتميزة للمشاركة في تحديات CTF المقامة في فعالية بلاك هات في 23 نوفمبر المقبل، ويتم التسجيل للفرق من خلال موقعها الإلكتروني,
يُذكر، أن أكاديمية طويق تعمل على إقامة العديد من البرامج والأنشطة التقنية لدعم المواهب والقدرات في مختلف المجالات التقنية، كما تقدم الأكاديمية معسكرات وبرامج متخصصة من احتياجات سوق العمل. وفق “أخبار 24”.