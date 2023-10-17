“سدايا” تطلق “لا تعدي عليك”

انطلقت اليوم فعالية “لا تعدي عليك”، للتوعية بالأمن السيبراني التي تنظّمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ لرفع مستوى وعي منسوبيها بالتهديدات السيبرانية وطرق تجنبها.
وتستمر الفعالية لمدة ثلاثة أيام في مقر مركز الفعاليات بالهيئة؛ تزامناً مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، تتضمن عدداً من الأنشطة المعرفية، منها: تنظيم جلسات توعوية، وألعاب تفاعلية، وتقديم سيناريوهات محاكاة لعمليات الاختراق، واستغلال الثغرات والهندسة الاجتماعية، التي من شأنها تعزيز قدراتهم على التعامل مع مثل هذه السيناريوهات وإدراك الأثر من الهجمات السيبرانية الحقيقية، وغيرها.
وتسعى الفعالية إلى زيادة الوعي بكيفية تطبيق الأفراد لمسؤولياتهم تجاه الأمن السيبراني في أدوارهم اليومية، والإسهام في سد الفجوة بين المعرفة والتطبيق، وترسيخ مبدأ “الأمن السيبراني مسؤولية الجميع”. وفق “أخبار 24”.