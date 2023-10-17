المملكة تستضيف مؤتمر “الرياضة العالمية الجديدة”

تستعد المملكة لاستضافة “مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة”، الحدث المتخصص في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والذي تنظمه وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض يوم 23 أكتوبر 2023.
وسيستقطب المؤتمر -الذي سيعقد بشكل سنوي- أبرز اللاعبين والخبراء وقادة الأعمال في القطاع من جميع أنحاء العالم لبحث ومناقشة سُبل تطوير الرياضات الإلكترونية والفرص المتاحة في هذا المجال.
وسيعلن خلال “مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة” عن بعض التطورات المتعلقة بمستقبل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي سيكون لها صدى واسع بين عشاق الرياضات الإلكترونية واللاعبين المحترفين والأندية والشركات الناشرة للألعاب.
وسيشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من المتحدثين والخبراء والشخصيات البارزة في القطاع، وسيسلط المؤتمر الضوء على مجموعة واسعة من الفرص المتاحة لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستوى العالمي، بما في ذلك اعتماد أنظمة جديدة ومبتكرة لمنافسات الألعاب الإلكترونية، ودعم أندية الرياضات الإلكترونية للتكيف مع التحولات المستمرة في القطاع، والربط بين مفاهيم الرياضة والرياضات الإلكترونية والترفيه لتوفير تجارب استثنائية لجميع المهتمين. وفقاً لـ”سبورت 24″.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بالألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال إطلاق استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م. كما تمتلك المملكة العربية السعودية قاعدة واسعة من محبي وعشاق الرياضات الإلكترونية تضم نحو 23.5 مليون شخص؛ أي ما يمثل (67%) من إجمالي عدد سكان المملكة.