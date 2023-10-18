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18/10/2023   9:38 ص

تزويد سويدية بـ “يد” تعمل بـ “الذكاء”

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نجحت شركة “برينسيليا” للأجهزة الروبوتية الطبية بالسويد، في تزويد امرأة خمسينية فقدت إحدى ذراعيها في حادث بيد روبوتية مدمجة تسمح للذكاء الاصطناعي بترجمة إشارات الدماغ إلى حركات دقيقة.

ومكّنت التقنية المرأة من تحريك أصابعها الإلكترونية الخمسة بشكل فردي بمعدل نجاح يصل إلى 95%، إلى جانب القيام بالأنشطة اليومية مثل إعداد الطعام وفك سحاب الملابس بنسبة 80%.

وأطلق العلماء على اليد الصناعية اسم “ميا هاند”، وهو مشروع طبي نفذته الشركة بتمويل من المفوضية الأوروبية، حيث تتصل اليد مباشرةً بالعظام والعضلات والأعصاب لتوصيل الإشارات الدماغية بشكل أسرع. وفق “أخبار 24”.

تزويد سويدية بـ “يد” تعمل بـ “الذكاء”

مال وأعمال
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