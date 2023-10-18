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18/10/2023   9:37 ص

اشتراك إلزامي للحسابات غير الموثقة بـ “إكس”

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أعلنت شركة “إكس” الأمريكية، عن بدء اختبارها برنامجاً جديداً في نيوزيلندا والفلبين يطلب من الحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها، دفع اشتراك سنوي بقيمة دولار واحد لتتمكن من النشر والتفاعل مع المنشورات الأخرى.

وأكدت الشركة أن مستخدمي التطبيق الحاليين لن يتأثروا بذلك، مشيرةً إلى أن برنامج “Not A Bot” الجديد يأتي لتعزيز جهود الشركة لتقليل البريد العشوائي والتلاعب في المنصة ونشاط الحسابات الآلية بها.

ولفتت إلى أنه سيُطلب من الحسابات الجديدة في هذين البلدين أولاً التحقق من رقم الهاتف، ثم تحديد خطة الاشتراك التي تبدأ من دولار أمريكي واحد، لتتمكن تلك الحسابات من نشر المحتوى والإعجاب بالمشاركات، والرد وإعادة النشر والاقتباس. وفق “أخبار 24”.

اشتراك إلزامي للحسابات غير الموثقة بـ “إكس”

مال وأعمال
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