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18/10/2023   9:36 ص

“مضادات الاكتئاب” تخفف أعراض “القولون”

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أظهرت دراسة أجراها باحثون بجامعة “ليدز” البريطانية، أن عقار أميتريبتيلين المضاد للاكتئاب يساعد المصابين بمتلازمة القولون العصبي في التخفيف من أعراضه في حالة تناوله بجرعات مخفضة.

وينتمي أميتريبتيلين إلى مجموعة من الأدوية ثلاثية الحلقات، فقد تم استخدامه في البداية بجرعات عالية لعلاج الاكتئاب، كما يوصف لعلاج حالات مثل آلام الأعصاب المزمنة والصداع النصفي.

ويؤثر القولون العصبي على واحد من كل 20 شخصاً حول العالم، مما يسبب آلاماً في البطن وتغيرات في حركات الأمعاء، وتفتقر هذه الحالة طويلة الأمد حاليًا إلى علاج معروف، حيث تؤثر بشكل كبير على نوعية حياة المرضى وعملهم وتفاعلاتهم الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.

“مضادات الاكتئاب” تخفف أعراض “القولون”

طب وتداوي
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