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18/10/2023   9:37 ص

تطوير تقنية تطبيقات التعدين البحري

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وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكاست” مذكرة تفاهم مع شركتي “التعدين البحري”، و”اتلانتس بلو للتعدين”؛ لتأسيس مركز للبحث والتطوير للاكتشافات العلمية وتطوير التقنية لتطبيقات التعدين البحري والتعاون في نقل المعرفة إلى المملكة.

وتتضمن مجالات التعاون أنظمة الاتصالات اللاسلكية تحت الماء، والحلول المبتكرة التي تستخدم الروبوتات تحت الماء، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الكشف والمراقبة، مع توطين تقنيات متقدمة للتعدين البحري في أعماق البحار.

وتشمل كذلك إنشاء اتحاد للاستطلاع والمسح، ورسم الخرائط والاستكشاف، والاستغلال والمراقبة البيئية، والتعدين البحري التجريبي في البحر الأحمر، وأيضًا استكشاف إمكانيات تطوير مختبرات تحت الماء للبحث والتطوير. وفق “أخبار 24”.

تطوير تقنية تطبيقات التعدين البحري

مال وأعمال
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