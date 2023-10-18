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18/10/2023   9:35 ص

“إزالة اللوزتين” يسبب “التهابات المفاصل”

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كشفت دراسة جديدة أجراها معهد “كارولينسكا” بالسويد، عن أن الأشخاص الذين قاموا بإزالة اللوزتين في مرحلة الطفولة أكثر تعرضاً لخطر الإصابة بالتهاب الفقار اللاصق بنسبة تزيد على 30% في مرحلة الشباب.

ويعد التهاب الفقار اللاصق، وفقاً لمجلة “RMD Open” الطبية، أحد أشكال التهاب المفاصل المزمن، والذي يصيب العمود الفقري والمفاصل والأوتار، مما يؤدي إلى أعراض مثل الألم والتيبس والإجهاد.

كما ربطت الدراسة بين الإصابة بالمرض ووجود أشقاء أكبر سناً، حيث ارتفعت نسبة الخطر إلى 34% بالنسبة لأولئك الذين لديهم شقيقان أو أكثر أكبر سناً، وذلك بعد تحليل بيانات المصابين مع عوامل مثل الجنس وعمر الأم وسنة الميلاد. وفق “أخبار 24”.

“إزالة اللوزتين” يسبب “التهابات المفاصل”

طب وتداوي
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