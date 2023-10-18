“آيدياثون” الابتكار الصحي لتعزيز جودة الحياة

أقام مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، فعاليات “آيدياثون الابتكار الصحي”، الذي يستمر لمدة 3 أيام، لتعزيز جودة الحياة الصحية وتحقيق رؤية المملكة 2030، للنهوض بمستوى الخدمات الرقمية الصحية لراحة المواطن والمقيم وضيوف الرحمن.
شارك في الفعاليات جامعة “كاوست” ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية وكلية العلوم التطبيقية بجامعة الملك عبدالعزيز وكلية العلوم الصحية التطبيقية، بحضور عدد من مديري المستشفيات ووكلاء كليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعات والمراكز الحكومية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعات من الجنسين في جميع التخصصات الطبية والطبية المساندة والتمريضية.
وتضم الفعاليات عدداً من “البوثات” المصاحبة بالمعلومات والخدمات كما يقدم حوافز مميزة للمشاركين لإبراز الكفاءات الصحية الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وتتنوّع أنشطة “الآيدياثون”، من توليد الابتكارات الصحية الوطنية وتقديم البحوث والمختبرات العلمية والعديد من أنشطة الإبداع والابتكار الصحي بمتابعة من لجنة تقييم مكونة من أعضاء ذوي الاختصاص والخبرة.