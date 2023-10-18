تسهيل تمويل طلبات “صنع في السعودية”

وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، اتفاقية تعاون مشترك؛ بهدف تسهيل تقديم التمويل المناسب لتمويل الطلبات الواردة عبر “صنع في السعودية”.
وتضمنت الاتفاقية إحالة الطلبات التمويلية الواردة من “صنع في السعودية” للجهات التمويلية المُتعاونة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بغرض تقييمها وتقديم الدعم التمويلي بما يتوافق مع البرامج التمويليّة المُعتمدة، ودراسة التحديات التي تواجه المنشآت لإيجاد الحلول التمويلية المناسبة، والمشاركة في فعاليات الترويج للخدمات والبرامج المناسبة.
وتستهدف الاتفاقية زيادة البرامج الاتصالية في توعية أصحاب المنشآت عن الخدمات والحلول التمويلية المقدمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وزيادة التعاون المشترك لإجراء الدراسات السوقية واستطلاعات الرأي. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الاتفاقية على هامش مشاركة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معرض “صنع في السعودية” الذي تستضيفه مدينة الرياض في نسخته الثانية، بمشاركة أكثر من 100 شركة وطنية، خلال الفترة (16–19) أكتوبر 2023 تحت شعار “الصنعة سعودية”.