طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، أن تشهد بعض المناطق أمطاراً رعدية ورياحاً نشطة وتكوناً للضباب.
وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة يتوقع أن تصل في مدينة مكة المكرمة إلى 39 مئوية، فيما ستكون الحرارة في المدينة المنورة والدمام 37 درجة، بينما تصل إلى 36 درجة بالرياض وجدة، و27 درجة في أبها.
ونوه إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بأنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.