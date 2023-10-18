شهادات خضراء للملتزمين بشروط “البيئة”

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أنه سيتم منح منشآت القطاعين العام والخاص شهادة التزام لمن يثبت إسهامه في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، مع إمكانية استخدام شارة الالتزام البيئي التي تثبت إسهام المنشأة في تحسين البيئة وجودة الحياة.
وأوضح مدير عام إدارة التقنيات البيئية في المركز المهندس عدنان العلياني، أن الشهادة التي ستمنح للمنشآت التي تثبت التزامها بالضوابط والمعايير اختيارية حالياً، حيث يُشترط للحصول على شهادات الالتزام الخضراء اعتماد نوع صديق للبيئة من الفريون و استخدام “الإسمنت الحي”.
وأضاف العلياني بأن الفريون المستورد صديق للبيئة ولا يضر الإنسان على عكس النوع القديم الذي يسبب الاحتباس الحراري، كما يساعد الإسمنت الحي في البناء الضوئي وامتصاص الكربون، ويزيد الأكسجين، ويمكّن الكربون من التغلغل في الخشب عبر تقنية “الخشب المتقاطع” (CLT) . وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الأبنية الخضراء أحد المعايير الصديقة للبيئة، التي يمكن للمنشآت طلب شهادات التزام بيئي عليها، مع عدم اعتمادها على الطاقة التقليدية والتحول للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل المباني عديمة الكربون.