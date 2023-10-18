الحد من “الاحتكار” على طاولة “الشؤون الاقتصادية”

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله التقدم المحرز في المشاريع الكبرى “الدرعية، ونيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وروشن، وناقش عددًا من الموضوعات؛ منها العرض الدوري من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتحليل لأبرز ما حققته مؤشرات الاقتصاد الوطني، ومستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية، وتحديات الاقتصاد العالمي.
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة لضمان وفرة السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى آخر تطورات الائتمان المحلي بالمملكة، التي تعكس قوة الطلب على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والقطاع العقاري رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وما حققه مؤشر مديري المشتريات من ارتفاعٍ خلال شهر سبتمبر بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة وانتعاش المبيعات.
وناقش ما ورد في تقارير المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالنمو والازدهار المتواصل للمملكة على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية، وبالمركز الاقتصادي المتين للمملكة، وتوفر الحيز المالي المناسب للتصدي للتقلبات والمخاطر الدولية.
واطّلع على العرض المقدم من صندوق الاستثمارات العامة حيال مستوى التقدم المحرز في المشاريع الكبرى (الدرعية، ونيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وروشن)، والذي اشتمل على تفصيل لمستجدات المشاريع ومراحلها الزمنية ونسب الإنجاز المتعلقة بها، سعياً لتحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
ورحب المجلس بإعلان افتتاح المرحلة الأولى من وجهة البحر الأحمر، وتسيير أولى رحلات مطار البحر الأحمر الدولي من خلال الصالة المؤقتة، بما يسهم في تعزيز قطاع السياحة في المملكة.
واستعرض التقرير المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس للربع الثالث من عام 2023، حيث أشار إلى ارتفاع نسبة الإنجاز عن المجلس واللجان التابعة له خلال الربع الثالث مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري، ومواصلة ارتفاع عدد الجهات التي حققت أعلى من 98% في مؤشرات الأداء.