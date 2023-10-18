إصابة خطيرة لـ “نيمار” بمباراة البرازيل والأوروغواي

تعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال لإصابة خطيرة، خلال مشاركته بمباراة منتخب بلاده أمام منتخب أوروغواي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأصيب نيمار بالتواء خطير في ركبته اليسرى، وظهر وهو يمسك قدمه ويتألم بشدة، قبل أن يخرج من الملعب على نقالة ونقل إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات.
ومن المرجح غياب اللاعب البرازيلي عن مباراة الهلال أمام الخليج يوم الجمعة المقبل، وقد تطول مدة غيابه عن الملاعب في ظل تقارير تشير إلى اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي. وفق “سبورت 24”.
ويمتلك نيمار سجلاً سيئاً مع الإصابات طوال تاريخه الكروي، ولم يستطع أن يبدأ مشواره مع الهلال فور انضمامه بسبب معاناته من الإصابة، واضطر للانتظار حتى التعافي منها.