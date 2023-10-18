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رياضة > “الأربعاء”.. طرح دفعة جديدة من تذاكر “مونديال الأندية”
18/10/2023   12:09 م

“الأربعاء”.. طرح دفعة جديدة من تذاكر “مونديال الأندية”

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أعلن نادي الاتحاد طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامته في جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، وذلك أمام الجماهير، غدًا الأربعاء.

وكتب نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “الساعة الواحدة ظهر غد الأربعاء.. طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس العالم للأندية 2023”.

وتشارك 7 فرق من قارات العالم المختلفة في كأس العالم للأندية 2023، على رأسها صاحب الأرض فريق الاتحاد بصفته بطلاً للدوري المحلي في بلاده.

فيما، يشارك مانشستر سيتي في المسابقة بصفته بطلاً لدوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري كبطل لأفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني عن قارة آسيا. وفق “سبورت 24”.

وينضم إلى هؤلاء أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى “الكونكاكاف”، وبطل كوبا ليبرتادوريس الذي لم يتم تحديده حتى الآن.

 

“الأربعاء”.. طرح دفعة جديدة من تذاكر “مونديال الأندية”

رياضة
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