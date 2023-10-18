“سكني” و”بلدي” تفوزان بـ”التميز التكنولوجي”

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن تلك الجائزة يتم منحها لأبرز المشاريع والابتكارات الرائدة في توفير المنتجات والحلول الرقمية للأفراد والمنشآت.
ويقدم تطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات من بينها المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، والحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية، فيما يُقدم “بلدي” أكثر من 200 خدمة متنوعة، مثل الخرائط التفاعلية، وإصدار الرخص البلدية والإنشائية وغيرها، وتدعم هذه الخدمات سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتحسين جودة الحياة في المدن السعودية.
وتُمنح جوائز الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي لأبرز المشاريع والابتكارات التكنولوجية؛ إذ تتنافس عليها الجهات الحكومية والخاصة، ومنظمات وشركات تكنولوجيا المعلومات الرائدة.
وفق “أخبار 24”.