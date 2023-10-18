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جديد المحليات > “14 مليونًا” لـ 14 ألف مستحِقّ للنفقة
18/10/2023   4:03 م

“14 مليونًا” لـ 14 ألف مستحِقّ للنفقة

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كشف صندوق النفقة التابع لوزارة العدل، الأربعاء، عن صرف أكثر من 14 مليون ريال، خُصصت لـ 14 ألف مستفيد من الأسر المستحِقّة للنفقة، خلال الربع الأول من عام 1445هـ.

وأوضحت الوزارة أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 111 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة؛ ويهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المُطالَب بها.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق بالدخول على المنصة الإلكترونية Nafaqah.sa، ثم التسجيل عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد وتقديم الطلب إلكترونياً، في إطار سعيها لتحسين تجربة المستفيدين وتطوير الأعمال.

يهدف الصندوق للإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة

وفق “أخبار 24”.

“14 مليونًا” لـ 14 ألف مستحِقّ للنفقة

جديد المحليات
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