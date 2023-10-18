سمو محافظ الخرج يرعى حفل تخريج متدربي معهد الصناعات الغذائية بالمحافظة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج حفل تخريج 351 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لعام 2022– 2023، بحضور رئيس مجلس إدارة المعهد عبدالله البدر، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبدالله المرزوق.
واستُعرض خلال الحفل مجهودات المعهد في مجال التدريب والمشاركة في عملية التوطين من خلال تأهيل العنصر البشري الذي يُمثل أهمية كبيرة للدفع بخطط النهوض بالقطاع الصناعي بمختلف نشاطاته.
ووقع المعهد خلال الحفل عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز دور التوطين من خلال التدريب والتوظيف، وكان أبرز تلك الاتفاقيات مع كلًا من: مجموعة لحاء، جال الصحراء، لونا، تانيا، مياه موارد.
كما سلم سمو محافظ الخرج دروعًا تقديرية خلال الحفل لشركاء التدريب والتوظيف مع معهد الصناعات الغذائية، وهم صندوق الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، شركة المراعي، المركز الوطني للتنمية الصناعية، الصافي، آفاق الغذاء، نادك، درة التنمية المتقدمة، والمجموعة السعودية لغرف التبريد.
وشهد الحفل أيضًا تدشين سموه مجلة الصناعات الغذائية، وكلمة لرئيس مجلس الإدارة والطلبة الخريجين، بجانب التقاط الصور التذكارية وتكريم المتفوقين.
ويُعد معهد الصناعات الغذائية، أحد برامج المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية بشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق الموارد البشرية “هدف”.
ويضم المعهد عددًا من التخصصات المختلفة، منها تقنيات الإنتاج الغذائي ويتفرع منها دبلوم مخبوزات ودبلوم عصائر وألبان، وتقنيات المزارع، بخلاف تخصص الصيانة الذي يشمل معدات ومركبات ثقيلة وخفيفة؛ وفي مجال الكهرباء والتكييف.