“أكوا باور” توقع 7 اتفاقيات مع الصين

وقعت شركة “أكوا باور” سبع مذكرات تفاهم مع شركات صينية، تؤكد التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من شراكتها المستمرة مع المستثمرين والممولين والمقاولين والموردين الصينيين.
جاء ذلك خلال مشاركة “أكوا باور” في منتدى قمة “الحزام والطريق” الثالث للتعاون الدولي، والذي ينعقد في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبرالجاري.
وجرى توقيع مذكرات التفاهم مع كل من “الشركة الحكومية لاستثمارات الطاقة”، إحدى أكبر شركات توليد الطاقة المملوكة للحكومة الصينية، وبنك الصين، و”مجموعة الصين للطاقة”، المتخصصة في مجال الهندسة، و”مجموعة إنرجي شاينا” المتخصصة في توفير حلول الطاقة والبنية التحتية، وشركة “جينكو سولار”، ا الرائدة في مجال تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية عالية الكفاءة.
وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور، محمد أبونيان، خلال كلمته في المؤتمر، إن رحلة الشركة مع الصين ترتكز على قيم الصداقة والتعاون المشترك والمثمر لسنواتٍ طويلة، وتشمل مناطق جغرافية مختلفة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هناك إمكانات كبيرة لمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، تتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030، مؤكدًا التزام الشركة برعاية هذه الشراكة الدائمة مع السوق الصيني، إدراكاً منا لدوره الحيوي في قيادة المشهد العالمي لصناعة الطاقة النظيفة.
وعززت الشركة على مر السنين؛ شراكاتٍ قوية مكنتها من قيادة مشاريع تحولية في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه مع شركاء صينيين رئيسيين.