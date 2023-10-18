توافُد القادة للمشاركة بقمة “الخليجي” و”الآسيان”

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، كل من جلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، ورئيس جمهورية تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا ورئيس وزراء فيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه الذين قدموا للمشاركة بقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
كما كان في استقبال القادة بمطار الملك خالد الدولي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفراء الدول الثلاث.
وفق “أخبار 24”.