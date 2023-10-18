مؤتمر “سلاسل الإمداد” الاثنين

تنطلق بالعاصمة الرياض، (الاثنين) المقبل، أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية تحت شعار “نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري”، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.
ويُعَدّ المؤتمر منصة إستراتيجية لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات، لتحسين أداء سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها وتطوير القطاعات المستهدفة المرتبطة بها.
ويتضمن المؤتمر أجندة مكثفة على مدار يومين، وعدداً من الجلسات الحوارية يشارك خلالها نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وعدد من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة العديد من المواضيع المهمة في تكاملية الخدمات اللوجستية مع مشاريع البنية التحتية الضخمة والتشريعات الجاذبة ذات الفعالية العالية لاستقطاب الاستثمارات الدولية.
كما يناقش موضوعات مهمة في جاهزية المناطق اللوجستية وآلية توحيد عمل المنصات الإلكترونية اللوجستية، وتطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري وفقًا لأفضل المعايير اللوجستية، وتطوير المفاهيم المبتكرة لسلاسل الإمداد، وتطوير الإجراءات والأنظمة والعديد من المواضيع المتنوعة التي ستساعد المهنيين وصناع القرار في القطاع على استدامة سلاسل الإمداد.
ويُعَدّ المؤتمر منصة لتجمع صُنّاع قرار سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ونقطة التقاء قادة القطاعات المستهدفة، لاحتوائه على العديد من الندوات والاجتماعات وورش العمل ومسابقة التنافس اللوجستي والأنشطة المصاحبة، كما يعد المعرض المصاحب فرصة مثالية للالتقاء بالعملاء وتطوير الأعمال من خلال عرض الحلول والمنتجات والخدمات بأساليب عرض مميزة لنخبة من الشركات والهيئات والمنظﻤﺎت المحلية والدولية ومزوّدي الخدمات.
وفق “أخبار 24”.