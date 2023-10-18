12 اتفاقية لـ”المحتوى المحلي” لتوطين الصناعة

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقيع 12 اتفاقية بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، وذلك على هامش مشاركتها في معرض “صنع في السعودية” بنسخته الثانية كـ “شريك نجاح”.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، إن الاتفاقيات الموقعة بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة شملت 8 منتجات في قطاع الرعاية الصحية، والمواد الصيدلانية، وقطاع الصناعة، وذلك لمدة 3 سنوات لكل اتفاقية.
والمنتجات الثمانية هي: بدلة رجل إطفاء، أجهزة طرد وسحب الدخان، رغوة إطفاء الحريق، بالإضافة إلى المستحضر الصيدلاني هيدروكسي يوريا، ومستحضر الهيبارين، و المستحضر الصيدلاني داسينتاب، وحمض الكارجلوميك، ومنتج القساطر البالونية.
وأضاف أن الاتفاقيات ستسهم بمجملها في التأثير على إجمالي الناتج المحلي بما يتجاوز 500 مليون ريال، وستوفر ما يزيد على 160 وظيفة، تستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة التي تنطبق عليها آليات القائمة الإلزامية، ومستشفيات الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي؛ انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل مع القطاع الخاص بغرض تحفيز شركاء الهيئة الاستراتيجيين لتنمية المحتوى المحلي، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية رأسمالية وتشغيلية وخدمات بنكية.
كما أبرمت مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، حيث شملت مسارات التعاون إنشاء برنامج المحفزات للشريك الاستراتيجي للهيئة، بالتعاون مع مدن والجهات ذات العلاقة، وكذلك إنشاء برنامج محفزات لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة للهيئة، بالتعاون مع مدن والجهات ذات العلاقة.