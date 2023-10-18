جني الأرباح يهبط بالمؤشر عند الإغلاق

عاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم تراجعه مجدداً بتأثير عمليات البيع لجني الأرباح بعد ارتفاعه في آخر يومين، جاء ذلك على رغم ارتفاع السيولة المتداولة مقارنة بجلسة أمس.
وأنهى المؤشر العام للسوق جلسة اليوم متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.16 في المئة تعادل 17.34 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 10714.06 نقطة في مقابل 10731.40 نقطة أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري إلى 236 نقطة نسبتها 2.25 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة بنسبة 11 في المئة إلى 5.9 بليون ريال، في مقابل 5.3 بليون أمس، بينما هبطت الكمية المتداولة 5 في المئة إلى 198 مليون سهم، في مقابل 208 ملايين لليوم السابق، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 4 في المئة إلى 427 ألف صفقة في مقابل 443 ألفاً، تراجع معها متوسط الصفقة 1.4 في المئة إلى 463 سهماً.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 230 شركة، تراجع أسعار 156 شركة منها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 59 شركة، واستقرت أسهم 15 شركة عند أسعارها نهاية جلسة أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنسبة 0.17 في المئة، تعادل 19 بليون ريال، إلى 10.96 تريليون ريال.
وبالنظر إلى أداء القطاعات، نجد ارتفاع مؤشرات 11 قطاعاً من السوق، تصدرها مؤشر التطبيقات وخدمات التقنية الصاعد 2.93 في المئة، تلاه مؤشر المرافق العامة المرتفع 2.32 في المئة، ثم مؤشر الخدمات الاستهلاكية الصاعد 1.83 في المئة، وصعد مؤشر العقارات 0.38 في المئة، فيما سجل مؤشر المصارف أقل زيادة بين القطاعات بلغت 0.04 في المئة.
وفي المقابل تراجعت مؤشرات 10 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر الخدمات التجارية والمهنية الخاسر 2.03 في المئة من قيمته، تلاه الإعلام والترفيه بخسارة 1.65 في المئة، ثم مؤشر المواد الأساسية الهابط 1.43 في المئة، فيما سجل مؤشر الطاقة أقل خسارة بلغت 0.15 في المئة. وفق “أخبار 24”.
أما أبرز الأسهم الرابحة في السوق في جلسة اليوم، فتصدرها سهم الأندلس بعد ارتفاع سعره 10 في المئة وصولا إلى 23.18 ريال جاءت من تداول 119 ألف سهم، تلاه سهم أسمنت حائل بزيادة 9.88 في المئة إلى 12.68 ريال من تداول 492 مليون سهم.
وفي الجهة المقابلة، تكبد سهم سبكيم العالمية أكبر خسارة بنسبة بلغت 6.74 في المئة، إلى 33.20 ريال من تداول 6.4 مليون سهم، تلاه سهم فيبكو بخسارة 5.11 في المئة إلى 47.35 ريال من تداول 821 ألف سهم.
وحقق سهم عذيب للاتصالات أكبر سيولة في السوق بلغت 392 مليون ريال، ارتفع سعره خلالها 4.57 في المئة 137.40 ريال، تلاه سهم أرامكو السعودية بسيولة 365 مليون ريال، تراجع سعره خلالها إلى 33.40 ريال بنسبة 0.15 في المئة.