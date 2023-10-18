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جديد المحليات > تدشين ثاني “العروض الأرجنتينية” بالرياض
18/10/2023   9:58 م

تدشين ثاني “العروض الأرجنتينية” بالرياض

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دشنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، العرض الثاني لفعالية “العروض الأرجنتينية” على مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بالرياض.

ويتضمن العرض، التي يستمر حتى 9 ديسمبر المقبل ويحمل عنوان “باتاغونيا”، فناً أدائياً يروي قصة الأمريكيين الجنوبيين والغاوتشو، وشغفهم بالخيول في الأراضي والأنهار الجليدية.

وأقامت الهيئة معرضًا تعريفياً مصاحباً، تضمن تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، قدمت في أروقته أشهى الأطباق والمأكولات الأرجنتينية واللاتينية، فضلاً عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصاً بطابع هوية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.

وتستمر فعّالية “العروض الأرجنتينية” بتقديم فنون أدائية ولوحات استعراضية متنوعـة مـن الأرجنتـين وأمريكا الجنوبيـة على مدار تسعة أسابيع؛ وعروض للسيرك وألعاب خفة اليد، وعروض للفنون المعاصرة وما تشمله من استعراضات الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين. وفق “أخبار 24”.

وتسعى “هيئة المسرح والفنون الأدائية” لاستقطاب العروض الأرجنتينية إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية، وإثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم، وتعريف ثقافات العالم بجمهور المملكة وثقافته.

تدشين ثاني “العروض الأرجنتينية” بالرياض

جديد المحليات
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