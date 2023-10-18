تحذيرات من أمطار “9 مدن”

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، مع استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من غدٍ الخميس وحتى الاثنين المقبل.
كما طالبت المواطنين والمقيمين بالبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن مواقع تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وستتأثر مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقُط البرد مع رياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل كلاً من الطائف وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة. وفق “أخبار 24”.
كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار في مكة على كل من العاصمة المقدسة والجموم والكامل، وأمطار خفيفة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والمنطقة الشرقية.