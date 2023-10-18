بالصور.. انطلاق مهرجان الخضار الثاني في الدلم

دشن محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد مساء اليوم الأربعاء مهرجان الخضار الثاني بالدلم والذي ينظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 18 – 21 اكتوبر بمشاركة أكثر من 50 مزارع وشركة زراعية .
وفور وصوله سعادته إلى مقر الحفل الذي بدأ بالسلام الملكي ثم آيات عطره من القرآن الكريم ألقى سعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم المهندس مسعود بن سالم القريني كلمة رحب من خلالها بالجميع في النسخة الثانية من المهرجان مؤكداً أن محافظة الدم تتمتع بإنتاج وفير من الخضار بكافة أنواعه يصل إلى 30 ألف بيت محمية إذ يشكل الإنتاج النسبة الأكبر مما يتم تسويقه في منطقة الرياض .
وأضاف : وزارة البيئة والمياه والزراعة رأت إقامة هذا المهرجان لإبراز ما تحظى المحافظة من ميزة تنافسيه في القطاع الزراعي بشكل عام وإنتاج الخضار بشكل خاص بهدف التسويق للمنتجات الزراعية وتشجيع المزارعين على زيادة الكفاءة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي , فيما تحدث رجل الأعمال عبدالله بن محمد الغملاس بكلمة نيابة عن المزارعين قدم خلالها شكره إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة على اهتمامها بالمزارعين وتوفير الدعم المستمر من خلال تنظيم هذا المهرجان وتشجيعهم على تحقيق تبادل الخبرات بين المزارعين قبل أن يختتم الحفل بتوزيع الدروع التذكارية على المكرمين في الحفل من جهات حكومية والرعاة .
وشهد المهرجان الذي انطلق اليوم وسط حضور أكثر من 1000 زائر مشاركة أكثر من 30 أسرة منتجة وفعاليات مصاحبة مثل مسرح الطفل ومنطقة الألعاب وركن القرية التراثية ومعرض للرسومات التي تهتم بالجانب الزراعي وعربات الفود ترك .