الحقيل: خيارات “الإسكان” تناسب الجميع

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 .
وشدد الحقيل، خلال تفقده ضاحية الدار السكنية في المدينة المنورة التي يجري تطويرها من قبل الوطنية للإسكان، بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفيرها لمستفيدي برنامج سكني، على ضرورة الإنجاز في الوقت المحدد تمهيداً لتسليمها للمستفيدين.
ويضم المشروع 6.8 ألف وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2، ضمن بيئة سكنية حضرية متكاملة الخدمات والمرافق وتراعي أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وتقع ضاحية الدار في موقع إستراتيجي على بعد 7 كلم من المسجد النبوي الشريف و2 كلم عن مسجد قباء والعديد من المرافق الخدمية العامة، وتتميز بتصاميمها العصرية المستوحاة من تراث العمارة الخاص بالمدينة المنورة، والذي يراعي معايير التناسق الجمالي. وفق “أخبار 24”.
وتضم الضاحية 6 مشاريع سكنية، تشمل الجوار، ودرة المدينة 1، ودرة المدينة 2، ودار طيبة، مكنان، ومشروع نزل الدار، وتتميز الضاحية بممرات المشاة والأرصفة والإنارة الخارجية، وتوفير المساحات الخضراء وألعاب الأطفال وستحتوي على المطاعم والمقاهي والمباني التجارية وسط بيئة عصرية مُتكاملة.
وتحتضن منطقة المدينة المنورة أكثر من 20 مشروعاً سكنياً بنظام البيع على الخارطة بالشراكة بين “سكني” والقطاع الخاص، بإجمالي يتجاوز 11 ألف وحدة سكنية، كما يتوفر بالمنطقة 21 مخططاً للأراضي توفر ما يزيد عن 20 ألف وحدة سكنية.
وتوفر المشاريع السكنية مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، مع مراعاة تنوّع الرغبات والقدرات والالتزام بالحفاظ على الجودة والسعر المناسب، إضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة عصري ومتكامل.