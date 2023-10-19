“سوق العمل عالميًا” في مؤتمر دولي بالرياض

تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المؤتمر الدولي لسوق العمل، على مدى يومي 13 و14 ديسمبر المقبل بالرياض.
ويعد المؤتمر أكبر تجمع من نوعه يضم مسؤولين حكوميين ونخبة من القادة التنفيذيين والمتخصصين من مختلف دول العالم، ووزراء العمل، ورؤساء للمنظمات الدولية، وقادة الأعمال وكبار المستثمرين، عبر 40 جلسة تضم 150 متحدثا وبمشاركة نحو 2000 مشارك من 40 دولة.
ويركز المؤتمر في جلساته على 8 مسارات رئيسية، هي: أبرز الاتجاهات في سوق العمل عالمياً، والمهارات والإنتاجية، وأنماط العمل الجديدة، والسياسات والتشريعات الخاصة بأسواق العمل، وآثار التطور التقني على مستقبل أسواق العمل، وتجارب إعادة هيكلة سوق العمل، والمساواة وبيئة العمل. وفق “أخبار 24”.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن المؤتمر سيساعد على الخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات ووضع الحلول المشتركة عالميا، وتعزيز قدرات المجتمع الدولي على تلبية احتياجات سوق العمل.