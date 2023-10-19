“انطلاق” أكبر رحلة لاستكشاف “الموهوبين”

كشفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وشركاؤها، عن بدء التسجيل في “البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ 14، ابتداءً من اليوم وحتى الـ 15 من يناير 2024.
ويُعد البرنامج أكبر رحلة سنوية في المملكة لاكتشاف الموهوبين والموهوبات في المجالات العلمية للطلبة من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، إذ يطبق اختبار المقياس في البرنامج حضورياً باللغتين العربية والإنجليزية، حسب الاختيار، في الفترة من ثلاثة ديسمبر 2023م، وحتى 18 يناير 2024م، في جميع مراكز “قياس”، بمختلف مناطق المملكة، فيما ستعلن نتائج رحلة اكتشاف الموهوبين في عامها الـ14 في 13 مارس 2024م.
وكرّم كل من: وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتور سعد الحربي، ونائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في “موهبة” الدكتور باسل السدحان، في حفل تدشين البرنامج الذي رعاه وزير التعليم يوسف البنيان، بمقر المؤسسة في مدينة الرياض، عدداً من إدارات الموهوبين التي حققت تميزاً في جودة ترشيح الطلبة الموهوبين خلال عمر البرنامج، إذ جاءت في الفئة الأولى: إدارة الموهوبين بتعليم مكة المكرمة – بنين، وإدارة الموهوبات في تعليم الجوف – بنات، وفي الفئة الثانية: قسم الموهوبين في تعليم ينبع – بنين، وقسم الموهوبات في تعليم ينبع – بنات، وفي الفئة الثالثة قسم الموهوبين في تعليم النماص – بنين، وقسم الموهوبات في تعليم الزلفي – بنات.
كما تم تكريم الشركاء الإستراتيجيين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين؛ وهم: وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وعدد من الشركاء الداعمين للبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الثالث عشر، وهم: مؤسسة تكافل الخيرية، وشركة الدريس للخدمات البترولية.
ويمثل البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الرابع عشر، نموذجاً رائداً للعمل التكاملي لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين السعوديين، من خلال الشراكة الإستراتيجية بين “موهبة” ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وانطلق البرنامج في عام 2011م، بهدف اكتشاف الموهوبين ورعايتهم والاستثمار فيهم؛ باعتبارهم العنصر الفاعل لازدهار البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتمكن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من أداء المقياس خلال السنوات الماضية، وتم اكتشاف ما يزيد على 186 ألف طالب وطالبة، قُدمت لهم الرعاية من خلال برامج وزارة التعليم ومؤسسة “موهبة”، ويغطي البرنامج 47 إدارة تعليمية للبنين، و47 إدارة للبنات، ويمكن للطلبة تنفيذ المقياس في 109 مقرات، منتشرة في 54 مدينة ومحافظة في مختلف أنحاء المملكة.
ويتم تنفيذ “البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين”، من خلال أدوات ومقاييس مقننة، حيث تم تطوير نموذج للكشف عن الموهوبين، مبني على منهجية علمية متقدمة، تعتمد على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية، لضمان الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة، وتبنى من خلالها قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لجميع الموهوبين والموهوبات في كل مناطق ومدن المملكة، ولجميع الفئات السنية في مراحل التعليم العام. وفق “أخبار 24”.
ويُعد البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، البوابة لمعظم برامج وخدمات موهبة التي تمكّن مَن يجتازها من الدخول في برامج رعاية الموهوبين التي تقدمها إدارات الموهوبين في وزارة التعليم، إضافة إلى أكثر من 20 مبادرة مختلفة لرعاية الموهوبين، تقدمها “موهبة” مع شركائها الإستراتيجيين، إضافة إلى برامج إثرائية أكاديمية وبحثية في مجالات العلوم والهندسة والطب، وبرامج أخرى لتأهيل الطلبة للحصول على قبول في الجامعات المرموقة، ومعسكرات تدريب لتأهيل الطلبة للمشاركة بالمسابقات الدولية بمجالات العلوم والبحث العلمي والإبداع.