رابع مراحل “حافلات الرياض” تدخل حيز التنفيذ

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء المرحلة الرابعة من خدمة حافلات الرياض، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالعاصمة.
ووصل إجمالي مسارات حافلة الرياض بإطلاق المرحلة الرابعة إلى 40 مساراً، تخدم من قبل 614 حافلة تغطي أكثر من 1632 محطة ونقطة توقف مختلفة وتغطي 70% من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كيلومتر.
وتشمل المرحلة الرابعة إضافة 7 مسارات جديدة، وهي: (مسار 932 وسينطلق من حي الربيع توقفاً في محطة الياسمين، ومسار 933 وسينطلق من حي النزهة توقفاً بمحطة التعاون، ومسار 942 الذي سينطلق من حي الخليج توقفاً في محطة الروضة، ومسار 944 وانطلاقه من محطة الأندلس إلى محطة الخليج، ومسار 945 الذي سيكون انطلاقه من حي الخليج إلى محطة النهضة، ومسار 947 الذي سينطلق من محطة الشهداء إلى محطة المؤنسية، بالإضافة إلى مسار 948 الذي ينطلق من حي اليرموك توقفاً في محطة اليرموك).
ويواصل المشروع إطلاق المراحل المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض قبل نهاية العام الميلادي الحالي، ويستهدف تعزيز خدمات النقل العام في مدينة الرياض، من خلال تطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية العالمية، التي تسهم في تحسين البيئة الحضرية. وفق “أخبار 24”.
وتهدف إضافة المسارات إلى توسيع شبكة خدمات حافلات الرياض وتحسين تجربة النقل العام للمواطنين والمقيمين في العاصمة، والمساهمة في تقليل الازدحام المروري وتحسين الكفاءة والمرونة في نقل الركاب عبر المدينة بدقة وأمان وراحة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تسيير قرابة 631 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 6 ملايين و310 آلاف راكب منذ إطلاق خدمة “حافلات الرياض” في شهر مارس الماضي من هذا العام.