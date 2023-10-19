مديرة التعليم العالمي بـ #وزارة_التعليم تزور مدارس دنيا الأجيال العالمية بـ #تعليم_الخرج

قامت مديرة التعليم العالمي بـ#وزارة_التعليم الدكتورة هند بنت مسعد الحربي ؛ صباح اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من ربيع الثاني لسنة 1445
بزيارة تفقدية لمدارس دنيا الأجيال العالمية بـ #تعليم_الخرج للاطلاع على المبنى المدرسي التعليمي الجديد وكافة التجهيزات التي تدعم سير العملية التعليمية والإنجازات التي تم تحقيقها على مدار السنوات السابقة .
وقد أشادت بالجهود التي يبذلها الكادر التعليمي والإداري بالمدارس مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والتميّز على مستوى المحافظة وعلى سبيل المثال وليس الحصر حصول المدرسة على الاعتماد الدولي ACCREDITED COGNIA واعتماد المدارس كمركز رسمي للاختبارات الدولية SAT & ACT .
وأشارت الدكتورة هند الحربي بالمستوى المتقدم لمدارس دنيا الأجيال وبالدور الكبير لمديرات المدارس في جميع المراحل وهن :أ.سارة الحطيم و أ.العنود الحطيم وحرصهم على تحقيق تطلعات وزارة التعليم لجميع مدارس التعليم الأهلي لتكون شريك أساسي في جميع النجاحات التعليمية .
رافق الدكتورة في زيارتها للمدارس :
أ.عفاف الشدي مشرفة عموم سياسات ودعم
أ.عذاري السويدان مشرفة عموم سياسات ودعم
ومن تعليم الخرج أ.حسناء الشمري مدير التعليم الأهلي
أ.زينة الحربي مشرفة التعليم الأجنبي
أ.نجلاء الخضيري مشرفة التعليم الأهلي .