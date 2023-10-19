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جديد المحليات > حصر نظر دعاوى التستر بالجزائية والاستئناف في الرياض
19/10/2023   3:17 م

حصر نظر دعاوى التستر بالجزائية والاستئناف في الرياض

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قرر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، حصر نظر دعاوى التستر التجاري بالمحكمة الجزائية بالرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض، وتخصيص دائرة أو أكثر لنظر هذه الدعاوى.

وأوضحت وزارة العدل أن القرار يأتي لرفع كفاءة وجودة نظر دعاوى التستر التجاري؛ كونها إحدى الممكنات القانونية لدعم البيئة الاستثمارية، وحماية الكيانات التجارية.

وأضافت أنه في إطار الإجراءات التنظيمية لتطبيق القرار؛ فإن المحاكم التي كانت تنظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل تطبيق القرار ستستمر في نظرها حتى صدور حكم نهائي فيها. وفق “أخبار 24”.

حصر نظر دعاوى التستر بالجزائية والاستئناف في الرياض

جديد المحليات
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