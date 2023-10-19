شبكات صرف صحي بعنيزة بـ”24 مليوناً”

نفذت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي، شبكات وخطوط الصرف الصحي في محافظة عنيزة بالقصيم، ومحطتي رفع، بتكلفة تجاوزت 24 مليون ريال.
وأوضحت شركة المياه الوطنية أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات وخطوط صرف صحي في أحياء الحفيرة، والعونية، والزهور، وجزء من حي المحمدية؛ لزيادة نسبة التغطية بخدمة الصرف الصحي في محافظة عنيزة.
وبينت أن محطتي الرفع، الأولى في حي العونية بسعة أكثر من 2.5 ألف متر مكعب في اليوم، والثانية في حي الحفيرة بسعة أكثر من 5.7 ألف مكعب في اليوم.
ودعت الشركة عملاءها بطلب الخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني.
وفق “أخبار 24”.