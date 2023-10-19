تعاون بين “العلا” و”التميز” لبناء القدرات البشرية

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اتفاقية شراكة مع شركة “كليات التميز”، تساهم في تطوير منظومة تنمية القدرات البشرية بالمحافظة، وتشمل كذلك تعزيز الجوانب الرئيسية للتنمية المهنية والتقنية والتعليمية.
وتهدف العلا من الشراكة تعزيز المنظومة التعليمية فيها ومواكبة الاحتياجات المتنامية بسوق العمل، وتكامل مبادراتها، مثل برنامج العلا للابتعاث ومعهد العلا للغات، مع الأهداف الشاملة والمنهجية الموحدة للتعليم، وتتيح الشراكة الترخيص والاعتماد للبرامج التقنية والمهنية، وتشغيل معاهد وكليات تقنية ومهنية إضافية بالعلا.
وتطور الشراكة بين العلا وكليات التميز، العلا كوجهة عالمية رائدة للتراث الثقافي والطبيعي، وتركز على التنويع الاقتصادي وتمكين المجتمع وبناء القدرات البشرية.
وانطلقت شركة كليات التميز عام 2013 بعالم التدريب المهني والتقني بما يناسب بيئة العمل بالمملكة ويواكب الاحتياجات المتغيرة في القطاع، ما ينسجم مع خطط الهيئة الملكية للمحافظة الجديدة للتطوير الشامل وتطوير التعليم تماشيا مع رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
ويعد التعليم التقني والمهني أحد الركائز الأساسية في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي، لتأثيره على مختلف القطاعات الحيوية، كما توفر الشركة حلول تعليمية وتدريبية شاملة بأفضل الممارسات العالمية تقنياً ومهنياً مع التدريب التطبيقي لزيادة الكفاءة والخبرة عملياً وتعليمياً.