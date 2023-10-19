“عيادات” للتمكين بـ”7 مناطق”

تعتزم وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التعاقد مع مزوّد خدمة لتشغيل وإدارة عيادات التمكين في سبع مناطق؛ “الرياض، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، عسير، جازان، المدينة المنورة، القصيم”.
وأكدت الوكالة في سياق وثيقة المشروع، أن عيادات التمكين ستركز على تسهيل وصول مستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى خدمات التمكين وتقديمها بالشكل الأمثل، من خلال تسهيل حصول جميع المستخدمين على خدمات التمكين، ودراسة حالات مستفيدي الضمان الاجتماعي بجودة وكفاءة عالية، وتوعية المستفيدين بخدمات التمكين المقدمة وقياس أثر الخدمات.
وسيتم العمل من خلال المشروع، على تقديم خدمات لتصميم وتشغيل عيادات التمكين مما يدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وفقا لأفضل الممارسات المحلية والعاملية ذات الصلة بنطاق العمل، وتحديد الاحتياج الفني والمالي، والموارد اللازمة لتشغيل العيادات، وآلية ومواقع تقديم الخدمة، بناء على نتائج تحليل البيانات أثناء المشروع ومرئيات أصحاب المصلحة، بما يضمن استدامة أثر عملية تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، في رفع جودة حياة مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وسيركز المشروع في ذات الوقت، على تنفيذ وتشغيل عيادات التمكين بما يشمل تقديم الدعم اللازم لفئات معينة، ممن يواجهون تحديات وصعوبات تعيقهم أو تمنعهم من الانضمام والمشاركة الفعالة في أحد المسارات الثلاثة المعتمدة لبرنامج التمكين والضمان الاجتماعي “برنامج تمكين المستفيدين في مسار التوظيف، وبرنامج تمكين المستفيدين في مسار المشاريع الإنتاجية، وبرنامج تمكين المستفيدين في المسار الوظيفي”، (المستفيدين على رأس العمل). وفق “أخبار 24”.
واستعرضت الوكالة جملة من التحديات والصعوبات التي يواجها بعض المستفيدين منها على سبيل الذكر لا الحصر: تحديات وصعوبات التعلم، والتدريب، والإرشاد والتوجيه، والسكن، وصعوبات صحية جسدية، وصعوبات صحية نفسية، وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى الصعوبات القانونية، لذلك ستقوم العيادات بدعم المستفيدين لتذليل هذه الصعوبات ومواجهة هذه التحديات لتمكين المستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات المختلفة المباشرة وغير المباشرة.