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جديد المحليات > مباحثات سعودية – إندونيسية
19/10/2023   6:31 م

مباحثات سعودية – إندونيسية

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عقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو.

وكان ولي العهد استقبل في قصر اليمامة بالرياض، الرئيس الإندونيسي حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية.

وشهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية بين البلدين. وفق “أخبار 24”.

ويشارك الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وقادة عدد من الدول الآسيوية، في القمة التي تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجية ودول آسيا الوسطى “الآسيان”.

مباحثات سعودية – إندونيسية

جديد المحليات
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