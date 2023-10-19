إيرادات منشآت “طموح” 16 مليارًا بـ2022

شهد ملتقى الرؤساء التنفيذيين توقيع 7 اتفاقيات بين منشآت برنامج “طموح” وشركاء البرنامج، تنوعت بين مشاريع مشتركة، وشراكات إستراتيجية، وتمويل بنكي لدعم المنشآت المتسارعة النمو.
وتُدعَم المنشآت المنضمة لـ”طموح” – 160 منشأة منها – لتأهيلها للإدراج في سوق الأسهم، وطرح 14 منها بالسوق، بمجموع استثمارات وصل إلى أكثر من 1.5 مليار ريال منذ عام 2022؛ وبنسبة نمو إيرادات منشآت “طموح” 40% لعام 2022 لتبلغ 16 مليار ريال.
وبيّن مدير إدارة برامج نمو المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي الوهدان لـ”أخبار24″ أن الملتقى بنسخته السادسة، يستهدف المنشآت المتسارعة النمو بتواجد الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال لتوفير الفرص الاستثمارية والمعرفة والتواصل مع خبراء متخصصين عالمياً.
وأكد ” الوهدان” على تعظيم الاستفادة من الملتقى، بحصول المنشآت على فرص استثمارية، والتواصل مع 8 جهات استثمارية وبيوت خبرة عالمية للاستفادة من الاستشارات والاستزادة المعرفية من المتحدثين البارزين في الاستثمار والتكنولوجيا.
من جانبه أكد محافظ “منشآت” سامي الحسيني، على السعي لدعم وتطوير تلك المنشآت “متسارعة النمو” بأنشطة وبرامج وفعاليات، لدورها الحيوي وأثرها على الاقتصادات العالمية؛ حيث وصلت إلى أكثر من 17 ألف منشأة، تساهم بأكثر من 50% من نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وأضاف أن الملتقى أحد أوجه الدعم، بالجلسات الحوارية والاستشارية واستضافة أكثر من 20 منشأة متميزة استفادت من توظيف التقنيات الناشئة، وعرضت خدماتها ومنتجاتها بالمعرض المصاحب، كما ضم الملتقى منطقتين لرواد الأعمال للحصول على استشارات نوعية من خبراء التقنيات الناشئة والتمويل والحوكمة.
ويحفز برنامج “طموح” نمو المنشآت، وإيجاد فرص للأعمال والتوسع محليًّا وإقليميًّا؛ بأكثر من 1000 منشأة ضمن الأفضل بالمملكة، ويشمل ذلك خدمات نوعية وبرامج نمو على مستوى عالٍ وأنشطة وفعاليات متنوعة بأكثر من 40 مزود خدمة محليا ودوليا؛ يقدمون برامج نمو دولية، وما يزيد على 30 خدمة بالشراكة مع جهات أخرى. وفق “أخبار 24”.
وانطلقت فعاليات الملتقى تحت رعاية وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة منشآت، ماجد القصبي، بحضور ومشاركة الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين ورواد الأعمال؛ للتعرف على أحدث التطورات والابتكارات الريادية المساهمة في نمو وتطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحضور 40 متحدثا دولياً ومحلياً ورواد أعمال سعوديين من أصحاب قصص النجاح، ممن استعرضوا قصصهم أمام 500 شخص.